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На Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали дату

STYLERЖизнь    08.04.2020 - 14:19
На Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали дату
Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине сильно испортится уже на следующей неделе

Погода в Украине сильно испортится уже на Страстной неделе. В страну придет сильное похолодание до минусовых значений, в некоторых областях ожидается дождь с мокрым снегом, а местами даже грозы со снегом и дождем. Какой будет погода в ближайшие десять дней - в материале Styler.

Так, согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, существенного похолодания стоит ждать со вторника, 14 апреля, по четверг, 16 апреля. В среду - будет пик холодов, ночью - от -5 до +4, днем +4+7. При этом ожидается дождь с мокрым снегом, а на Западе и Юге даже с грозой.

После чего синоптическая ситуация наладится и к Пасхе потеплеет до +18+22. Но вся Страстная неделя будет богата осадками.

До конца же текущей недели в стране погода также изменится. С 10 по 12 апреля похолодает, а в пятницу пойдет дождь.

Ниже прогноз погоды до Пасхи включительно для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

На Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали датуНа Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали датуНа Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали датуНа Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики сайтов AccuWeather и Метеопрог также прогнозируют похолодание на Страстной неделе. Ниже прогноз на 10 дней для Киева.

На Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине (скрин: accuweather.com)

На Украину надвигаются снег и морозы: синоптики назвали дату

Погода в Украине (скрин: meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что синоптик дал обнадеживающий прогноз в Украине на лето.

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