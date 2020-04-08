Заморозки до -5: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды ночью

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В восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки

Погода в Украине ночью 8 апреля резко ухудшится, ожидаются заморозки до -5. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайной ситуации.

В частности, в восточных и Запорожской областях ожидаются заморозки до -5

"По данным Укргидрометцентра, ночью 8 апреля в восточных и Запорожской областях ожидаются сильные заморозки 0-5 (II уровень опасности), на остальной территории страны на поверхности почвы заморозки 0-5 (І уровень опасности)", - говорится в сообщении.

Также по Киеву 8 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-2 (І уровень опасности).

Вместе с тем, синоптики прогнозируют, что в Украине днем будет сухо и солнечно, температура воздуха днем составит +17+20. В западных областях ночью будет тепло, а в восточных областях - холодно.

На востоке страны ожидается солнечная и ясная погода. Ночная температура в регионе будет колебаться от -1 до -3 градусов, днем воздух прогреется до +14 +16 градусов, в Харькове и Полтаве до +18 градусов. В Киеве 8 апреля ожидается сухая и ясная погода. Ночью будет холодно, от +2 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +17 +19 градусов.