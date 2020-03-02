На Украину надвигается сильный шторм: карта прогноза погоды

Погода в Украине 2 марта будет дождливой и ветреной. Недавно синоптики предупреждали, что нас ждет в первый месяц весны совсем не весенняя погода, а сейчас предупредили о приближении шторма. Сообщается, что пострадает вся западная и центральная часть Украины. Мощность шквалов будет достигать 25-30 м/с в некоторых регионах. При этом ожидаются мощные ливни в западных областях.

Как сообщается, в понедельник в Украине ожидается штормовая погода. Синоптики предупредили, что в западных, некоторых северных и центральных регионах будет дождливая погода. При этом по всей стране, за исключением восточных областей, будет сильный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Температура будет держаться на том же уровне, но ощущаться будет прохладнее. Так, по всей стране термометры будут показывать +8… +10 градусов тепла днем. Только в Киевской и Луганской области - +6… +9 градусов. Теплее всего 2 марта будет на Крымском полуострове, где показатели тепла будут удерживаться у отметок +9… +11 градусов. В ночное время заморозки -3… +1 градус ожидаются в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму. На остальных территориях в ночное время термометры покажут +1… +5 градусов.

Погода в Украине 2 марта (скриншот: meteo.gov.ua)

Укргидрометцентр также опубликовал предупреждение о сильном ветре в понедельник.

"В течение 2 марта в Украине, кроме восточной части, порывы ветра 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с (И уровень опасности, желтый)", - написали в метеорологическом предупреждении синоптики.

Напомним, что ранее РБК-Украина публиковало прогноз погоды на неделю.

Ранее синоптики рассказали, когда в Украину придет весна.