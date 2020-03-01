Облачно и с осадками: прогноз погоды на неделю

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Ближе к выходным дожди охватят все области

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой и облачной, днем местами воздух прогреется до +15. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 2 марта

Неделя начнется с дождливой погоды в западных и некоторых центральных и северных областях. На остальной территории страны будет малооблачная и теплая погода. Днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +10 градусов во всех областях. Ночью термометры покажут от -3 до +4 градусов.

Прогноз на 3 марта

Во вторник незначительные осадки прогнозируют только в Закарпатской области, на остальной территории будет сухо и малооблачно. Днем температура воздуха будет колебаться от +9 до +15 градусов. Ночная температура будет в пределах +2...+7 градусов.

Прогноз на 4 марта

В среду осадки начнут постепенно возвращаться в Украину. Значительные дожди прогнозируют в Волынской, Ивано-Франковской, Львовской и Закарпатской областях. Температура воздуха днем будет колебаться от +10 до +16 градусов, ночью термометры покажут от +3 до +5. В южных областях ночью ожидается до +8.

Прогноз на 5 марта

В четверг осадки охватят все западные области, а остальную территорию затянут облака. Днем термометры покажут от +7 до +10 на западе и от +11 до +15, на остальной территории. Ночью температура будет колебаться от +3 до +7.

Прогноз на 6 марта

В пятницу прогнозируют дожди на всей территории страны, в западных областях местами с мокрым снегом. Температура воздуха на западе опустится до +4...+6 градусов. На остальной территории термометры еще будут держаться в пределах +9...+13 градусов. Ночью температура будет колебаться от +3 до +7.

Напомним, ранее в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Так, 1 и 2 марта на большей территории Украины прогнозируют порывы ветра, сила которых будет достигать 30 м/сек. Синоптики объявили желтый уровень опасности.