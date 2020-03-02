На Україну насувається сильний шторм: карта прогнозу погоди

Погода в Україні 2 березня буде дощовою і вітряною. Нещодавно синоптики попереджали, що нас чекає в перший місяць весни зовсім не весняна погода, а зараз попередили про наближення шторму. Повідомляється, що постраждає вся західна і центральна частина України. Потужність шквалів буде досягати 25-30 м/с в деяких регіонах. При цьому очікуються потужні зливи у західних областях.

Як повідомляється, у понеділок в Україні очікується штормова погода. Синоптики попередили, що в західних, деяких північних та центральних регіонах буде дощова погода. При цьому по всій країні, за винятком східних областей, буде сильний вітер зі швидкістю 15-20 м/с.

Температура буде триматися на тому ж рівні, але відчуватися буде прохолодніше за рахунок штормового вітру. Так, по всій країні термометри показуватимуть +8... +10 градусів тепла вдень. Тільки у Київській та Луганській області - +6... +9 градусів. Найтепліше 2 березня буде на Кримському півострові, де показники тепла будуть утримуватися у позначок +9... +11 градусів. У нічний час заморозки -3... +1 градус очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і в Криму. На інших територіях в нічний час термометри покажуть +1... +5 градусів.

Погода в Україні 2 березня (скріншот: meteo.gov.ua)

Укргідрометцентр також опублікував попередження про сильний вітер в понеділок.

"Протягом 2 березня в Україні, крім східної частини, пориви вітру 15-20 м / с, в Карпатах 25-30 м / с (І рівень небезпеки, жовтий)", - написали у метеорологічне попередження синоптики.

Нагадаємо, що раніше РБК-Україна публікувало прогноз погоди на тиждень.

Раніше синоптики розповіли, коли в Україну прийде весна.