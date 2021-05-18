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На Украину надвигается сильная гроза: как уберечь себя и свое имущество

Автор: Светлана Мащенко

В Украине 18 мая началась активная грозовая деятельность. Синоптики предупредили, что непогода будет бушевать и дальше и рассказали, как уберечь себя и свое имущество.

Об этом сообщила прессслужба Украинского гидрометценра.

"18 мая в Украине грозы, кроме северных областей, местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.

Как вести себя во время грозы, чтобы не пострадать:

  • Если вы дома, закройте все окна и двери, в помещении должно быть сквозняка, чтобы не привлечь шаровую молнию.
  • Если вы в авто, переждите там, но не паркуйтесь возле высоких деревьев или конструкций. Желательно опустить/снять антенну, закрыть окна, остановиться и переждать непогоду.
  • Можно переждать непогоду в доме с громоотводом.
  • Если вы в поле, лучше найдите углубление. Желательно, чтобы место было сухим, ведь влажная земля сильнее проводит электричество. Не ложитесь, лучше присядьте, чтобы иметь как можно меньше площади прилегания к земле.
  • Выключите все электрические приборы из сети.

Что нельзя категорически делать в грозу

  • Нельзя прятаться от ливня под деревом: оно притягивает молнии. Кроме того, есть опасность падения тяжелых ветвей.
  • Избегайте металлических заборов, стен, возле которых растут деревья, уличных фонарей, металлических башен, опор электропередач.
  • Если вы оказались в лесу - не прячьтесь от грозы на возвышении. Держитесь мест, где есть низкие деревья. Дуб, тополь, сосна и ель лучше проводят электрические разряды, поэтому рядом с ними находиться более опасно! Обратите внимание - нет ли рядом деревьев, ранее пораженных грозой, расщепленных. В таком случае лучше держаться подальше от этого места.
  • Если у вас с собой есть зонт, ни в коем случае не раскрывайте его, ведь металлические прутья притягивают разряды.
  • Нельзя купаться в водоемах во время грозы. Если вы на лодке и видите, что приближается непогода, старайтесь как можно быстрее добраться до берега.
  • Не звоните с мобильного телефона - сразу отключите его, ведь есть большая угроза попадания молнии.

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