На Україну насувається сильна гроза: як вберегти себе і своє майно

"18 травня в Україні грози, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.
Як поводитися під час грози, аби не постраждати:
Якщо ви вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні має бути протягу, аби не притягнути кульову блискавку.
Якщо ви в авто, перечекайте там, але не паркуйтеся біля високих дерев чи конструкцій. Бажано опустити/зняти антену, зачинити вікна, зупинитися і перечекати негоду.
Можна перечекати негоду у будинку з громовідводом.
Якщо ви в полі, краще знайдіть заглиблення. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присядьте, аби мати якомога менше площі прилягання до землі.
Вимкніть всі електричні прилади з мережі.
Що не можна категорично робити в грозу
Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок.
Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
Якщо ви опинилися в лісі - не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місць, де є низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найкраще проводять електричні розряди, тому поряд з ними знаходитись більш небезпечно! Зверніть увагу - чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від цього місця.
Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.
Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
Не телефонуйте з мобільного телефону - одразу вимкніть його, адже є велика загроза влучання блискавки.