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На Україну насувається сильна гроза: як вберегти себе і своє майно

Автор: Світлана Мащенко

В Україні 18 травня почалася активна грозова діяльність. Синоптики попередили, що негода вируватиме й далі і розповіли, як вберегти себе і своє майно.

Про це повідомила пресслужба Українського гідрометценру.

"18 травня в Україні грози, крім північних областей, місцями град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в гідрометцентрі.

Як поводитися під час грози, аби не постраждати:

  • Якщо ви вдома, зачиніть всі вікна та двері, у приміщенні має бути протягу, аби не притягнути кульову блискавку.
  • Якщо ви в авто, перечекайте там, але не паркуйтеся біля високих дерев чи конструкцій. Бажано опустити/зняти антену, зачинити вікна, зупинитися і перечекати негоду.
  • Можна перечекати негоду у будинку з громовідводом.
  • Якщо ви в полі, краще знайдіть заглиблення. Бажано, щоб місце було сухим, адже волога земля сильніше проводить електрику. Не лягайте, краще присядьте, аби мати якомога менше площі прилягання до землі.
  • Вимкніть всі електричні прилади з мережі.

Що не можна категорично робити в грозу

  • Не можна ховатися від зливи під деревом: воно притягує блискавки. Крім того, є небезпека падіння важких гілок.
  • Уникайте металевих парканів, стін, біля яких ростуть дерева, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач.
  • Якщо ви опинилися в лісі - не ховайтеся від грози на підвищенні. Тримайтеся місць, де є низькі дерева. Дуб, тополя, сосна та ялина найкраще проводять електричні розряди, тому поряд з ними знаходитись більш небезпечно! Зверніть увагу - чи немає поряд дерев, раніше уражених грозою, розщеплених. У такому разі краще триматися подалі від цього місця.
  • Якщо у вас із собою є парасолька, ні в якому разі не розкривайте її, адже металеві прути притягують розряди.
  • Не можна купатися у водоймах під час грози. Якщо ви на човні і бачите, що наближається негода, намагайтеся якнайшвидше дістатись до берега.
  • Не телефонуйте з мобільного телефону - одразу вимкніть його, адже є велика загроза влучання блискавки.

Раніше ми писали, що в Карпати прийшла зима у травні. У горах випав сніг, який зняли на фото.

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