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Карпаты накрыло снегом: появилось фото зимы в мае

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Карпаты, Вторник 18 мая 2021 11:55
Карпаты накрыло снегом: появилось фото зимы в мае Фото: Карпаты накрыло снегом (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В Карпатах пошел снег 18 мая. На горных вершинах температура равна нулю, что и привело к зимним осадкам за две недели до начала лета.

Об этом рассказали в Facebook Черногорского горного поисково-спасательного поста.

Снежить на горе Поп Иван Черногорский начало утром вторника, ветер спокойный, поэтому мелкие осадки ложатся ровно, напоминая скорее сильный туман.

"По состоянию на 07: 30 18.05.2021 на г. Поп Иван Черногорский облачно, падает снег. Ветер южный, юго-восточный 3-4 м/с. Температура воздуха 0 градусов", - говорится в сообщении.

Карпаты накрыло снегом: появилось фото зимы в мае

Фото: В Карпатах пошел снег (facebook.com/chornogora.rescue112)

К слову, в Карпатах уже закончился лавиноопасный сезон, поскольку температура повысилась и снежный покров интенсивно начал таять.

Черная гора (Поп-Иван Черногорский, Черногорец, "Поп Иван") - одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей. Высота вершины 2020,5 метров над уровнем моря.

Отметим, что в Украину пришли циклоны с дождями, грозами, местами - с градом и шквалами. Непогода будет, согласно прогнозам синоптиков, длиться до пятницы - субботы, 21-22 мая. После нас ждут солнечные выходные.

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