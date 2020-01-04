На Украину надвигается опасная погода: какие области под ударом

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине в ближайшие дни будет ненастной

Погода в Украине в ближайшие рождественские выходные будет довольно ненастной с резкими перепадами. Циклон с мокрым снегом с дождем и опасным штормовым ветром будет сменяться прояснениями, но сильных морозов не будет. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в субботу, 4 января, в Украине ожидается мокрый снег с дождем в западных областях, а также на Черниговщине и Сумщине. Температура будет довольно высокой от +1 до +4, а на Юге +4... +6 тепла. При этом вероятны порывы ветра.

В Киеве в субботу +2... +4, осадки маловероятны.

В воскресенье, 5 января, мокрый снег с дождем накроет уже всю страну, а ветер усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до штормовых значений. Похолодает до 0... +2 градусов, но уйдут ночные морозы.

Погода в Украине 4 и 5 января (скрин: facebook.com)

На Святвечер, 6 января, в большинстве областей прояснится, лишь на Донбассе и Запорожье возможен довольно интенсивный дождь вперемешку с мокрым снегом. Днем по всей стране около нуля, ночью на Западе -2... -4, на остальных территориях на уровне нуля.

Рождество, 7 января, украинцы проведут с небольшим плюсом (0... +4) днем и морозом -2... -6 ночью. Осадки вероятны в западных и северных областях.

Погода в Украине 6 и 7 января (скрин: facebook.com)

Прогноз Укргидрометцентра подтверждает и синоптик Наталка Диденко, которая прогнозирует порывы ветра с мокрым снегом и дождем 4 января на Западе, а к вечеру на Севере, а 5 января - уже по всей Украине. По словам синоптика осадки надолго не задержатся - будут периодическими и ненадолго.

Погода в Украине (скрин: facebook.com)