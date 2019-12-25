На Украину надвигается настоящая зимняя стихия: какие области под ударом

Погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. В страну ворвутся дожди, местами ливни, а после снижения температуры до минуса осадки превратятся в снег. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

В среду, 25 декабря, в стране все еще сохранится аномальное декабрьское тепло от (+5... +7), а на Юге от +7 до +11. Но на Западе и Востоке похолодает до +2... +5 градусов.

Кроме того, завтра почти по всей стране вероятны довольно сильные дожди, а в районе Карпат вперемешку со снегом. Ветер будет довольно сильный, местами порывистый.

В Киеве на католическое Рождество будет от +5 до +7 градусов, ожидается дождь и сильный ветер.

В четверг, 26 декабря, температура воздуха снизится на 1-2 градуса в центральных и южных областях. А на Западе будет идти мокрый снег с дождем. Сильные осадки вероятны в Киевской и Черниговской областях, а на Луганщине даже выглянет солнце.

Погода в Украине 25 и 26 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

А вот 27 декабря стоит ждать более серьезного похолодания на Севере, Западе и в Центре. Снег и мокрый снег по всей территории, кроме восточных областей, где вероятны незначительные осадки в виде дождя.

В субботу, 28 декабря, придет первый за долгое время минус в дневное время, будет пасмурно, на Западе небольшой снег, в других регионах - мокрый снег.

Еще больше похолодает в воскресенье, 29 декабря. Дневной минус доберется и до южных областей. По всей стране будет идти небольшой снег.

Погода в Украине 27, 28 и 29 декабря (скрин: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что большинство синоптиков сходятся во мнении, что похолодание продлится вплоть до Нового года, а уже с 1 января в стране будет небольшой плюс.