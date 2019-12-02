Украину начало заметать снегом: зима вступила в свои права (яркие видео)

Украину 2 декабря начало заметать снежными осадками. Таким образом зима началась по календарю. Первыми в снегу оказались Карпаты, там выпало около 15 сантиметров, потом осадки пошли на Западной Украине и в конце добрались и до столицы - Киева.

В Ужгороде снежный покров укрыл деревья и улицы и превратил город в снежную сказку.

В Ужгороде выпал снег (YouTube)

В Киеве также в этот день пошел снег, осадки выпали по прогнозу, который публиковала синоптик Наталка Диденко.

Снег в Киеве (Facebook/Наталка Диденко)

По словам Диденко, 3 декабря всем украинцам стоит пригготовиться к ухудшению погодных условий. Мокрый снег будет заметать улицы украинских городов.

"3 декабря в Украине ожидается снег и мокрый снег, на дорогах гололед … Самой сложной предполагается ситуация ближайшей ночью, осадки могут быть даже сильными. Восточная часть Украины ночью еще побудет вне этих процессов, однако под утро и завтра днем ​​восточные области также окажутся в зимней погоде: мокрый снег, снег и гололед", - предупредила Диденко.