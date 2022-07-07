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В Украину снова летят грозы и шквалы: часть областей начнет заливать уже завтра

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Четверг 07 июля 2022 20:00
В Украину снова летят грозы и шквалы: часть областей начнет заливать уже завтра Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине принесет сильные грозы, шквальный ветер и град. Воздух прогреется местами до +32 +33 градусов, но жара будет не везде.

Какая погода ожидает украинцев в ближайшие дни - читайте в материале ниже.

В Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях синоптики объявили I уровень опасности - желтый. Там ожидаются сильные грозы, град и шквалы до 15-20 м/с. В большинстве областей Украины будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, грозовые дожди и непогода пройдет по линии влажного воздуха от Одессы через Черкасскую область, Полтавскую и Черниговскую - до Сум. Осадки возможны также в Карпатах. На остальной территории страны осадки не прогнозируются.

В Украину снова летят грозы и шквалы: часть областей начнет заливать уже завтра

Карта погоды

"Температура воздуха еще остается по текущему распределению: жарко будет на юге, востоке, а также в Полтаве и Днепре - от +28 до +34 градусов. Свежее, комфортный воздух - на западе, севере и большинстве центральных областей, от +22 до +28 градусов", - сообщила синоптик.

Погода в Киеве

В столице 8 июля серьезные осадки не ожидаются. Возможно усиление ветра. Ночью в Киеве +13 +15 градусов, днем прогреется от +24 до +26 градусов.

В Украину снова летят грозы и шквалы: часть областей начнет заливать уже завтра

Карта погоды в Украине на пятницу, 8 июля

А что будет с погодой дальше

В субботу грозы и дожди накроют почти все области Украины. Сухо будет только в Виннице, Херсоне и восточных областях.

Дожди снова снизят температуру воздуха на западе, до +21 +24 градусов. В центре и на севере ожидается +26 +28 градусов. В южной части и на востоке ожидается от +28 до +32 градусов, местами до +34 градусов.

По прогнозу Диденко, жара в южной части в восточных областях начнет отступать 10-11 июля и станет легче дышать.

В Украину снова летят грозы и шквалы: часть областей начнет заливать уже завтраКарта погоды в Украине на субботу, 9 июля

Кстати, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз на июль и рассказали, где будет жарко.

А также мы рассказывали о том, какая погода ожидается в Украине в ближайшую неделю.

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