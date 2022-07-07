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В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтра

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Четвер 07 липня 2022 20:00
В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтра Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Україні принесе сильні грози, шквальний вітер і град. Повітря прогріється місцями до +32 +33 градусів, але спека буде не скрізь.

Яка погода очікує українців найближчими днями - читайте в матеріалі нижче.

У Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Одеській та Миколаївській областях синоптики об'явили I рівень небезпеки - жовтий. Там очікуються сильні грози, град та шквали до 15-20 м/с. У більшості областей України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, грозові дощі та негода пройде по лінії вологого повітря від Одеси через Черкаську область, Полтавську та Чернігівську - до Сум. Опади можливі також у Карпатах. На решті території країни опади не прогнозуються.

В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтра

Карта погоди

"Температура повітря ще залишається за поточним розподілом: спекотно буде на Півдні, Сході, а також у Полтаві та Дніпрі - від +28 до +34 градусів. Свіже, комфортне повітря - на заході, півночі та більшості центральних областей, від +22 до +28 градусів", - повідомила синоптик.

Погода в Києві

У столиці 8 липня серйозні опади не очікуються. Можливе посилення вітру. Вночі в Києві + 13 +15 градусів, вдень прогріється від +24 до + 26 градусів.

В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтра

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 8 липня

А що буде з погодою далі

У суботу грози та дощі накриють майже всі області України. Сухо буде тільки у Вінниці, Херсоні та східних областях.

Дощі знову знизять температуру повітря на заході, до +21 +24 градусів. У центрі та на півночі очікується +26 +28 градусів. У південній частині та на сході очікується від +28 до +32 градусів, місцями до +34 градусів.

За прогнозом Діденка, спека в південній частині в східних областях почне відступати 10-11 липня і стане легше дихати.

В Україну знову летять грози і шквали: частину областей почне заливати вже завтраКарта погоди в Україні на суботу, 9 липня

До речі, раніше ми писали, що синоптики оновили прогноз на липень і розповіли, де буде спекотно.

А також ми розповідали про те, яка погода очікується в Україні в найближчий тиждень.

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