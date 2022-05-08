В Украину летят грозы с похолоданием: где погода совсем испортится

Погода в Украине 8 мая

В воскресенье грозами охватит все западные области, север страны и северо-восток. На остальной территории будет сухо. Ночная температура составит от +6 до +9 градусов, на востоке от +3 до +5 градусов. Днем по всей территории страны ожидается от +18 до +20 градусов, местами до +22 градусов.

В Киеве 8 мая синоптики прогнозируют грозу. Ночью в столице +9 +11 градусов, днем ожидается до +20 +22 градусов.

Карта погоды в Украине на воскресенье, на 8 мая

Погода в Украине 9 мая

В понедельник всю страну охватит дождями, в центральной части и на востоке ожидаются ливни. Сухо будет только во Львове и на Волыни.

Ночью ожидается от +6 до +10 градусов. Температура днем резко упадет, в большинстве областей ожидается от +14 до +17 градусов. Теплее будет в южной части и частично на востоке, от +18 до +21 градуса.

В Киеве 9 мая пройдут дожди. Ночью ожидается +8 +10 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

Карта погоды в Украине на понедельник, на 9 мая

Погода в Украине 10 мая

Во вторник дожди перемесятся на восток страны, ожидается усиление ветра. Температура воздуха ночью ожидается от +3 до +6 градусов, только на западе и в южных областях от +6 до +10 градусов.

Днем в большинстве регионов ожидается от +14 до +17 градусов, на востоке +12 +14 градусов. На западе местами прогреется до +18 +19 градусов.

В Киеве 10 мая будет сухо, ветер со штормовыми порывами. Ночью +3 +5 градусов, днем от +14 до +16 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, на 10 мая