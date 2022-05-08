В Україну летять грози з похолоданням: де погода зовсім зіпсується

Погода в Україні 8 травня

У неділю грозами охопить всі західні області, північ країни та північний схід. На решті території буде сухо. Нічна температура становитиме від + 6 до +9 градусів, на сході від +3 до + 5 градусів. Вдень по всій території країни очікується від +18 до +20 градусів, місцями до + 22 градусів.

У Києві 8 травня синоптики прогнозують грозу. Вночі в столиці + 9 +11 градусів, вдень очікується до +20 + 22 градусів.

Карта погоди в Україні на неділю, на 8 травня

Погода в Україні 9 травня

У понеділок всю країну охопить дощами, в центральній частині та на сході очікуються зливи. Сухо буде тільки у Львові та на Волині.

Вночі очікується від + 6 до + 10 градусів. Температура вдень різко впаде, в більшості областей очікується від +14 до +17 градусів. Тепліше буде в Південній частині та частково на сході, від +18 до +21 градуса.

У Києві 9 травня пройдуть дощі. Вночі очікується + 8 +10 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від +14 до + 17 градусів.

Карта погоди в Україні на понеділок, на 9 травня

Погода в Україні 10 травня

У вівторок дощі перемісяться на схід країни, очікується посилення вітру. Температура повітря вночі очікується від + 3 до +6 градусів, тільки на заході та в південних областях від +6 до + 10 градусів.

Вдень у більшості регіонів очікується від +14 до +17 градусів, на сході +12 + 14 градусів. На заході місцями прогріється до + 18 + 19 градусів.

У Києві 10 травня буде сухо, вітер зі штормовими поривами. Вночі + 3 +5 градусів, вдень від +14 до + 16 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, на 10 травня