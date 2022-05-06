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Погода в Украине ухудшится: ожидаются грозы, шквалы и ночные заморозки

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Киев, Пятница 06 мая 2022 14:57
Погода в Украине ухудшится: ожидаются грозы, шквалы и ночные заморозки Фото: погода местами будет дождливой (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Завтра, 7 мая, погода в Украине ухудшится. Ночью местами ожидаются заморозки, а днем - грозы и шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гидрометцентра.

Сообщается, что 7 мая ночью в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки от 0 до -3.

Завтра днем в западных и Житомирской области прогнозируются грозы, местами шквалы 15-20 м/с. Объявлен I уровень опасности (желтый).

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в ближайшие дни погоду в Украине в значительной степени будет определять антициклон, поэтому в большей части страны существенные дожди маловероятны. А 8 и 9 мая осадков станет больше.

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