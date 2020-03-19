В Украину идут затяжные холода: к чему готовиться

Погода в Украине будет холодной и мокрой в ближайшие несколько дней. В страну придут холодные дожди с мокрым снегом, а температура местами опустится до -8 градусов. Какой будет погода в стране в ближайшей и долгосрочной перспективе - в материале Styler.

Так, согласно прогнозам Украинского гидрометцентра, пик холодов придется на 22-24 марта, но уже завтра температура начнет снижаться на Западе (кроме Закарпатья с +16+18) и Севере - будет +10+14. На остальных территориях до +16. В районе Карпат будет моросить дождь.

В Киеве ближайшей ночью +5+7, днем +10+12, Осадки не предвидятся.

Погода в Украине 20 марта (фото: meteo.gov.ua)

Настоящая непогода придет в страну уже в субботу, 21 марта. По всей стране, кроме Востока, дожди, на Западе и Севере - с мокрым снегом. Юг, Восток, часть Центра и Закарпатье еще будут противиться холоду, здесь будет от +8 до +14. На остальных территориях - от +3 до +8.

Погода в Украине 21 марта (фото: meteo.gov.ua)

А вот в субботу, 22 марта, в Украину придут дневные морозы. От -1 до +3 будет повсюду, кроме Юга и Востока (+3+6), исключение - Крым, где ожидается от +8 до +10 градусов. Ночью заморозит сильно Запад (от -1 до -6), на Севере и в Центре от 0 до -4, а на Юге и Востоке - от +2 до +6.

На Западе без осадков, на остальных территориях снег и дождь с мокрым снегом.

Погода в Украине 22 марта (фото: meteo.gov.ua)

23 и 24 марта осадки в виде снега будут уже по всей стране, на Юге - дождь с мокрым снегом. Ночью - минусовая температура, днем небольшой "плюс".

Погода в Украине 23 и 24 марта (фото: meteo.gov.ua)

Судя по прогнозам синоптиков Gismeteo для Киева на месяц, теплеть начнет уже в среду, 25 марта. Видимо, грядущие "минусы" станут последними в сезоне 2019-2020, дальше в страну придет настоящая весна.

Погода в Киеве на месяц (фото: gismeteo.ua)

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