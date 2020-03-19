В Україну йдуть затяжні холоди: до чого готуватися

Погода в Україні буде холодною й мокрою в найближчі кілька днів. В країну прийдуть холодні дощі з мокрим снігом, а температура подекуди опуститься до -8 градусів. Якою буде погода по країні у найближчій і довгостроковій перспективі - в матеріалі Styler.

Так, згідно з прогнозами Українського гідрометцентру, пік холодів доведеться на 22-24 березня, але вже завтра температура почне знижуватися на Заході (крім Закарпаття з +16+18) і Півночі - буде +10+14. На інших територіях до +16. В районі Карпат буде накрапувати дощ.

В Києві найближчої ночі +5+7, вдень +10+12, Опади не передбачаються.

Погода в Україні 20 березня (фото: meteo.gov.ua)

Справжня негода прийде в країну вже в суботу, 21 березня. По всій країні, крім Сходу, дощі, на Заході і Півночі - з мокрим снігом. Південь, Схід, частина Центру та Закарпаття ще будуть противитися холоду, тут буде від +8 до +14. На інших територіях - від +3 до +8.

Погода в Україні 21 березня (фото: meteo.gov.ua)

А ось у суботу, 22 березня, в Україну прийдуть денні морози. Від -1 до +3 буде всюди, крім Півдня і Сходу (+3+6), виняток - Крим, де очікується від +8 до +10 градусів. Вночі заморозить сильно Захід (від -1 до -6), на Півночі і в Центрі від 0 до -4, а на Півдні і Сході - від +2 до +6.

На Заході без опадів, на решті територій сніг та дощ з мокрим снігом.

Погода в Україні 22 березня (фото: meteo.gov.ua)

23 і 24 березня опади у вигляді снігу вже по всій країні, на Півдні - дощ з мокрим снігом. Вночі мінусова температура, вдень невеликий "плюс".

Погода в Україні 23 і 24 березня (фото: meteo.gov.ua)

Судячи з прогнозу синоптиків Gismeteo для Києва на місяць, почне теплішати вже в середу, 25 березня. Вочевидь, прийдешні "мінуси" стануть останніми в сезоні 2019-2020, далі в країну прийде справжня весна.

Погода в Києві на місяць (фото: gismeteo.ua)

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