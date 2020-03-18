В Украину идет ненастная погода: появились новые карты синоптиков

Погода в Украине (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине резко испортится в течение ближайшей недели

Погода в Украине сильно испортится в течение ближайшей недели. Синоптики прогнозируют дожди со снегом, резкий спад температуры и морозы. Как изменится погода в период с 19 по 23 марта - в прогнозе Украинского гидрометцентра в материале Styler.

По прогнозам, погода кардинально изменится уже в субботу, 21 марта. Синоптики прогнозируют дожди со снегом и резкое похолодание.

Но завтра, 19 марта, днем в стране будет все еще тепло и солнечно - от +11 до +17, при этом ночная температура снизится местами до "минуса" (от +5 на Западе до -6 на Востоке в ночное время).

В Киеве в четверг +14+16, без осадков, ночью +1+3.

Погода в Украине 19 марта (скрин: meteo.gov.ua)

20 марта на Запад (в район Карпат) придут дожди, а общая температура по стране немного снизится в западных, центральных и северных областях (+9+15). На Юге - потеплеет (+15+17), а на Востоке будут те же показатели (+12+14).

В субботу 21 марта дожди со снегом охватят Север и Запад, на Юге и в Центре - дождь, Восток пока удержится от осадков. Похолодает до +4+9 на большинстве территорий, на Востоке показатели снизятся до +8+14, на Юге в субботу еще тепло (+12+17).

Погода в Украине 20 и 21 марта (скрин: meteo.gov.ua)

22 марта ожидается снег (кроме Киевской, Черниговской и Сумской областей), на Юге и Востоке - дождь с мокрым снегом. Днем по стране +2+6, ночью от -1 до -4 (кроме Юга и Востока, где ночью небольшой плюс).

В понедельник, 23 марта, снег по всей стране (кроме южной линии), а на Западе и Севере похолодает днем до 0... -2, ночью по стране от 0 до -6 градусов.

Погода в Украине 22 и 23 марта (скрин: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что синоптик прогнозирует в Украине аномальную погоду летом.