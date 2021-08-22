В Украину идут затяжные дожди до начала сентября

Какая погода ожидается в период с 22 августа по 4 сентября в разных областных центрах Украины, которые охватывают центральные, северные, южные, восточные и западные регионы:

В Киеве "сезон дождей" начнется с 24 августа, со Дня Независимости, и продлится практически все эти две недели. Интенсивные осадки прогнозируются в такие даты: 25-27, 30-31 августа и 3-4 сентября. Термометры продемонстрируют спад с +26 до +18 градусов 25 августа, но затем поднимутся до +20.. +24 градусов.

Во Львове сильные ливни с грозами пройдут 23-24 августа, затем один пасмурный день передышки, и снова начнет заливать - до 4 сентября включительно. На этом фоне будет довольно прохладно: около +20... +23 градусов, а иногда столбики термометров опустятся и до +18 градусов.

В Одессе ближайшие две недели температура воздуха в дневное время будет около +24... +27 градусов. С осадками в Южной Пальмире будет поспокойнее: дожди с грозами ожидаются только в такие даты: 25, 27-28, 30 августа и 1-2 сентября.

В Харькове столбики термометров покажут около +24... +29 градусов, но в первый день осень будет чуть свежее: +20 градусов. До конца августа кратковременные дожди будут редким явлением, а 1-2 сентября пройдут грозы. В другие даты - сухо и ясно.

В Днепре затяжные дожди с грозами начнутся уже с 30 августа, а до этого будет преимущественно ясно, осадки маловероятны. Температура воздуха прогнозируется около +25... +29 градусов, но в отдельные дни будет "прохладнее": +22... +23 градусов в самом конце августа и в начале сентября.

В Луганске почти все две недели - дожди и грозы, с редкими исключениями в День Независимости 24-го, затем 28 августа и 4 сентября. Несмотря на затянувшиеся осадки, будет тепло: температура воздуха составит около +26... +31 градус, но с начала сентября столбики термометров снизятся до +23... +25 градусов.

В Луцке последние дни лета и начало сентября пройдут под дождем, а в некоторые даты - ливнями. Самые интенсивные осадки ожидаются 24 августа. Будет прохладно - весь этот период температура воздуха составит около +17... +20 градусов (максимум +22).

В Черкассах "сезон дождей" стартует с 25 августа, но осадки сильными не будут. Столбики термометров все эти две недели будут колебаться между показателями +22 и +25 градусов.

В Херсоне дождливых дней будет мало - осадки прогнозируются в такие даты: 27 и 30 августа и 1-3 сентября. Тепло тут задержится, и температура воздуха составит около +25... +30 градусов (разве что начало осени будет чуть "свежее" - до +23 градусов).

В Чернигове станет заливать уже с понедельника, причем дожди ожидаются довольно интенсивные. Столбики термометров до конца августа и в начале сентября будут показывать около +18... +23 градусов.