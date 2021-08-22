В Україну йдуть затяжні дощі до початку вересня

Яка погода очікується в період з 22 серпня по 4 вересня в різних обласних центрах України, які охоплюють центральні, північні, південні, східні та західні регіони:

У Києві "сезон дощів" розпочнеться з 24 серпня, з Дня Незалежності, і триватиме практично всі ці два тижні. Інтенсивні опади прогнозуються в такі дати: 25-27, 30-31 серпня і 3-4 вересня. Термометри продемонструють спад з +26 до +18 градусів 25 серпня, але потім піднімуться до +20.. +24 градусів.

У Львові сильні зливи з грозами пройдуть 23-24 серпня, потім один похмурий день перепочинку, і знову почне заливати - до 4 вересня включно. В таких обставинах буде досить прохолодно: близько +20... +23 градусів, а іноді стовпчики термометрів опустяться і до +18 градусів.

В Одесі найближчі два тижні температура повітря в денний час буде близько +24... +27 градусів. З опадами в Південній Пальмірі буде спокійніше: дощі з грозами очікуються тільки в такі дати: 25, 27-28, 30 серпня і 1-2 вересня.

У Харкові стовпчики термометрів покажуть близько +24... +29 градусів, але в перший день осінь буде трохи свіжіше: +20 градусів. До кінця серпня короткочасні дощі будуть рідкісним явищем, а 1-2 вересня пройдуть грози. В інші дати - сухо та ясно.

У Дніпрі затяжні дощі з грозами почнуться вже з 30 серпня, а до цього буде переважно ясно, опади малоймовірні. Температура повітря прогнозується близько +25... +29 градусів, але в окремі дні буде "прохолодніше": +22... +23 градусів в самому кінці серпня і на початку вересня.

У Луганську майже всі два тижні - дощі та грози, з рідкісними винятками на День Незалежності 24-го, потім 28 серпня і 4 вересня. Незважаючи на тривалі опади, буде тепло: температура повітря складе близько +26... +31 градус, але з початку вересня стовпчики термометрів знизяться до +23... +25 градусів.

У Луцьку останні дні літа і початок вересня пройдуть під дощем, а в деякі дати - зливами. Найінтенсивніші опади очікуються 24 серпня. Буде прохолодно - весь цей період температура повітря складе близько +17... +20 градусів (максимум +22).

У Черкасах "сезон дощів" стартує з 25 серпня, але опади сильними не будуть. Стовпчики термометрів всі ці два тижні коливатимуться між показниками +22 і +25 градусів.

У Херсоні дощових днів буде мало - опади прогнозуються в такі дати: 27 і 30 серпня і 1-3 вересня. Тепло тут затримається, і температура повітря складе близько +25... +30 градусів (хіба що початок осені буде трохи "свіже" - до +23 градусів).

У Чернігові стане заливати вже з понеділка, причому дощі очікуються досить інтенсивні. Стовпчики термометрів до кінця серпня і на початку вересня показуватимуть близько +18... +23 градусів.