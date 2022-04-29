В Україну сунуть заморозки й дощі: синоптики оприлюднили новий прогноз

Погода в Україні в найближчі вихідні принесе місцями заморозки, а місцями - дощі. Вдень же буде помірно тепло.

Що буде з погодою найближчими днями - читайте нижче в нашому матеріалі Styler .

За прогнозом Наталки Діденко, субота-неділя очікуються термічно однорідними вдень, очікується +12+19 градусів.

А от вночі на заході, півночі, місцями в центрі ймовірні заморозки.

Дощі 30 квітня - 1 травня випадатимуть переважно у західних та північних областях. Найближчої ночі опади ймовірні на Дніпропетровщині та Запоріжжі.

На півдні та сході істотні опади впродовж суботи-неділі - малоймовірні.

"Вночі 30 квітня у північних, західних, більшості центральних областей, вночі 1-2 травня у східних та північних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3 градусів (I рівень небезпечності, жовтий)", - говориться в повідомленні Українського гідрометцентру.

Прогноз для Києва

У Києві в суботу та неділю очікуються періодичні дощі. Вночі +3+6 градусів, на околицях при проясненнях можливі заморозки.

У денні години повітря у столиці прогріється до +13+16 градусів.

Далі в столиці синоптики Gismeteo прогнозують стабільне тепло: +14+18 градусів. Ночі теж поволі теплішатимуть.

Скрін: Погода в Україні (gismeteo.ua)