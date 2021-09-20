В Украину идут заморозки до -3 градусов: где и когда будет очень холодно

Что будет с погодой во вторник, 21 сентября

По прогнозу Наталки Диденко, в большинстве областей завтра +7+12 градусов. Немного теплее, +12+18 на юге, востоке, в Днепропетровской области.

"Холодные ощущения будет усиливать северо-западный ветер с сильными порывами", - добавила синоптик.

Дожди во вторник ожидаются на севере, в центре, Харьковской области. На остальной территории - осадки маловероятны.

В Киеве ночью +4+5, а днем +7+9. Сильный ветер, возможен небольшой дождь.

Фото: Погода в Украине 21 сентября (meteo.gov.ua)

Когда будут заморозки

По данным ГСЧС, ночью 22 сентября синоптики прогнозируют заморозки в западных областях.

А Наталка Диденко прогнозирует на среду в Карпатах снег.

23 сентября по всей стране, кроме юга, востока и Закарпатья на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3 градуса (І уровень опасности, желтый).

В Киевской области 23 сентября синоптики также обещают резкое похолодание до 0-3 градусов.

Потепление еще будет

По словам Наталки Диденко, в следующие выходные температура существенно повысится. Другие синоптики также прогнозируют, что к концу недели в страну вернется тепло +20 градусов и выше.

Повышаться температура начнет с пятницы, 24 сентября. Но впереди нас ждет три очень холодных дня.