В Україну сунуть заморозки до -3 градусів: де і коли буде дуже холодно

Що буде з погодою у вівторок, 21 вересня

За прогнозами Наталки Діденко, у більшості областей завтра +7+12 градусів. Трохи тепліше, +12+18 на півдні, сході, в Дніпропетровській області.

"Холодні відчуття посилюватиме північно-західний вітер з сильними поривами", - додала синоптик.

Дощі у вівторок очікуються на півночі, в центрі, Харківській області. На решті території - опади малоймовірні.

В Києві вночі +4+5, а вдень +7+9. Сильний вітер, можливий невеликий дощ.

Фото: Погода в Україні 21 вересня (meteo.gov.ua)

Коли будуть заморозки

За даними ДСНС, вночі 22 вересня синоптики прогнозують заморозки в західних областях.

А Наталка Діденко прогнозує на середу в Карпатах сніг.

23 вересня по всій країні, крім півдня, сходу та Закарпаття на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3 градуси (І рівень небезпеки, жовтий).

У Київській області 23 вересня синоптики також обіцяють різке похолодання до 0-3 градусів.

Потепління ще буде

За словами Наталки Діденко, в наступні вихідні температура істотно підвищиться. Інші синоптики також прогнозують, що до кінця тижня в країну повернеться тепло +20 градусів і вище.

Підвищуватися температура почне з п'ятниці, 24 вересня. Але попереду нас чекає три дуже холодних дні.