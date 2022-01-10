В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Погода в Украине принесет сильные морозы на Старый новый год. Холодно будет несколько дней подряд, но снегопады в ближайшее время не предвидятся.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр .

Пока же, 10 января, синоптики прогнозируют умеренный мороз (-1... -3) на севере и западе. На востоке +1... +3, на юге до +5, а в Крыму тепло, +9... +11.

Осадки в виде мокрого снега вероятны только в восточной части, на остальной территории пасмурно.

11 января снова снег на востоке. На остальной территории покажется солнце. Мороз днем усилится до -4 градусов, ночью до -7, на востоке и юге теплее.

Скрин: Погода в Украине 10-11 января (meteo.gov.ua)

12-14 января будет самое холодное время. Ночные морозы достигнут местами -16 градусов, днем -8. Существенные осадки не предвидятся.

Скрин: Погода в Украине 12-14 января (meteo.gov.ua)

Судя по картам погоды для Киева, к концу недели морозы отступят, а им на смену придет плюсовая температура.

Скрин: Прогноз для Киева на две недели (gismeteo.ua)