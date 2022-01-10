ru ua
Пн, 10 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Новина українською →
Понедельник 10 января 2022 06:38
В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно Фото: Погода в Украине принесет сильные морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет сильные морозы на Старый новый год. Холодно будет несколько дней подряд, но снегопады в ближайшее время не предвидятся.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Пока же, 10 января, синоптики прогнозируют умеренный мороз (-1... -3) на севере и западе. На востоке +1... +3, на юге до +5, а в Крыму тепло, +9... +11.

Осадки в виде мокрого снега вероятны только в восточной части, на остальной территории пасмурно.

11 января снова снег на востоке. На остальной территории покажется солнце. Мороз днем усилится до -4 градусов, ночью до -7, на востоке и юге теплее.

В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодноВ Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Скрин: Погода в Украине 10-11 января (meteo.gov.ua)

12-14 января будет самое холодное время. Ночные морозы достигнут местами -16 градусов, днем -8. Существенные осадки не предвидятся.

В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодноВ Украину идут сильные морозы: как долго будет холодноВ Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Скрин: Погода в Украине 12-14 января (meteo.gov.ua)

Судя по картам погоды для Киева, к концу недели морозы отступят, а им на смену придет плюсовая температура.

В Украину идут сильные морозы: как долго будет холодно

Скрин: Прогноз для Киева на две недели (gismeteo.ua)

Ранее мы писали, будут ли на Крещение морозы в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
LITE
Не переутомляйтесь и следите за знаками: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 января
Не переутомляйтесь и следите за знаками: гороскоп для всех знаков Зодиака с 10 по 16 января