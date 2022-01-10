В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно
Погода в Україні принесе сильні морози на Старий Новий Рік. Холодно буде кілька днів поспіль, але снігопади найближчим часом не передбачаються.
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Поки ж, 10 січня, синоптики прогнозують помірний мороз (-1... -3) на півночі і заході. На сході +1... +3, на півдні до +5, а в Криму тепло, +9... +11.
Опади у вигляді мокрого снігу вірогідні тільки в східній частині, на решті території похмуро.
11 січня знову сніг на сході. На решті території вигляне сонце. Мороз вдень посилиться до -4 градусів, вночі до -7, на сході та півдні тепліше.
Скрін: Погода в Україні 10-11 січня (meteo.gov.ua)
12-14 січня буде найхолодніший час. Нічні морози досягнуть місцями -16 градусів, вдень -8. Істотні опади не передбачаються.
Скрін: Погода в Україні 12-14 січня (meteo.gov.ua)
Судячи з карт погоди для Києва, до кінця тижня морози відступлять, а їм на зміну прийде плюсова температура.
Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (gismeteo.ua)
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