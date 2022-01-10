ru ua
Пн, 10 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Новость на русском →
Понеділок 10 січня 2022 06:38
В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно Фото: Погода в Україні принесе сильні морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе сильні морози на Старий Новий Рік. Холодно буде кілька днів поспіль, але снігопади найближчим часом не передбачаються.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Поки ж, 10 січня, синоптики прогнозують помірний мороз (-1... -3) на півночі і заході. На сході +1... +3, на півдні до +5, а в Криму тепло, +9... +11.

Опади у вигляді мокрого снігу вірогідні тільки в східній частині, на решті території похмуро.

11 січня знову сніг на сході. На решті території вигляне сонце. Мороз вдень посилиться до -4 градусів, вночі до -7, на сході та півдні тепліше.

В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодноВ Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Скрін: Погода в Україні 10-11 січня (meteo.gov.ua)

12-14 січня буде найхолодніший час. Нічні морози досягнуть місцями -16 градусів, вдень -8. Істотні опади не передбачаються.

В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодноВ Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодноВ Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Скрін: Погода в Україні 12-14 січня (meteo.gov.ua)

Судячи з карт погоди для Києва, до кінця тижня морози відступлять, а їм на зміну прийде плюсова температура.

В Україну йдуть сильні морози: як довго буде холодно

Скрін: Прогноз для Києва на два тижні (gismeteo.ua)

Раніше ми писали, чи будуть на Водохреще морози в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Не перевтомлюйтеся і стежте за знаками: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 січня
Не перевтомлюйтеся і стежте за знаками: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 10 по 16 січня