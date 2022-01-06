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Синоптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозов

Новина українською →
Четверг 06 января 2022 10:30
Синоптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозов Коллаж РБК-Украина: Какой будет погода в Украине в январе
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в январе будет с морозными днями, и холоднее станет уже на Рождество, но вплоть до Крещения лютых морозов синоптики не прогнозируют.

Что будет с погодой в стране в следующие две недели - читайте ниже в материале Styler.

По данным ресурса Gismeteo, аномальное тепло, которое пришло в страну в начале января, покидает нас, а на смену приходит минусовая температура.

В ближайшие дни днем будет около нуля, ночью до -10 градусов на севере и востоке, в остальных регионах немного теплее.

Морозы будут держаться до Старого нового года, а затем снова потеплеет до дневных "плюсов". На Крещение, 19 января, снова похолодает - днем ожидается около нуля, а ночью небольшой мороз.

Смотрите ниже карты погоды для Киева, Харькова, Львова, Одессы.

Синоптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозовСиноптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозовСиноптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозовСиноптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозов

Скрин: Прогноз погоды в Украине на 2 недели (gismeteo.ua)

Синоптики Meteoprog и Accuweather дают подобный прогноз: похолодание на Рождество, усиление морозов на Старый новый год и умеренные "минусы" на Крещение.

Синоптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозовСиноптики рассказали, ждать ли украинцам крещенских морозов

Скрин: Погода в Киеве на 2 недели (accuweather.com, meteoprog.ua)

Ранее мы писали, что такое метеозависимость, почему мы реагируем на погоду, и можно ли это вылечить.

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