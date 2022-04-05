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В Украину идут сильные дожди и ливни: названа дата ухудшения погоды

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие дни снова начнет ухудшаться. В конце этой недели синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха, но вместе с весенним теплом придут сильные дожди и ливни.

Какая погода ждет украинцев, рассказали в Украинском гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, 8-9 апреля все области Украины накроет сильными дождями, возможны ливни.

Ночная температура воздуха 8 апреля поднимется до +4 +6 градусов, местами до +7 +9 градусов. Днем на западе и севере ожидается от +9 до +13 градусов, в центральной части до +13 +15 градусов, на востоке до +16 градусов, в южной части до +16 +19 градусов.

В Киеве 8 апреля будет идти дождь, ожидается усиление ветра. Ночью в столице +7 +9 градусов, днем до +11 +13 градусов.

Карта погоды на пятницу, 8 апреля

9 апреля дожди отступят из южных и восточных областей. В остальных регионах будет идти дождь. Ночная температура составит +4 +7 градусов, местами до +9 градусов.

Днем на западе и севере от +9 до +12 градусов, в центральной части +14 +16 градусов, на востоке до +17 градусов, в южной части прогреется до +18 +20 градусов.

В Киеве 9 апреля прогнозируется дождь, ночью +4 +6 градусов, днем +11 +13 градусов.

Карта погоды на субботу, 9 апреля

Тем временем, 5 апреля в Украине еще будет холодно, местами ожидается небольшой дождь с мокрым снегом – на западе, севере и в столице. Возможно усиление ветра.

Ночью от -2 до +2 градусов. Днем в большинстве областей от +6 до +9 градусов, теплее будет только в центральных и южных областях, от +10 до +12 градусов, в Николаеве до +14 градусов.

В Киеве 5 апреля синоптики обещают дождь, ночью от 0 до -2, днем в столице +6 +8 градусов.

Карта погоды на вторник, 5 апреля

Напомним, ранее мы писали о том, какие области накроет мокрым снегом.

А также рассказывали о том, какая погода ждет украинцев в апреле.

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