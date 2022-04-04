Морозы, порывистый ветер и мокрый снег: какие области Украины накроет непогодой

Погода в Украине 5 апреля все еще будет холодной, местами с мокрым снегом, дождями, а порывистый ветер ожидается на значительной территории. После этого в страну будет постепенно приходить потепление.

Что будет с синоптической ситуацией в стране дальше - читайте ниже в нашем материале Styler .

Прогноз на 5 апреля

По данным Наталки Диденко, ночью ожидается мороз, а днем температура воздуха в большинстве областей составит +5... +12 градусов, в южной части +10+14 градусов.

Характерным признаком завтрашнего дня будет сильный ветер.

В западных и северных областях ожидается дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории Украины будет преобладать сухая, но ветреная погода.

Что будет с погодой в Киеве

Ночь будет морозной, 0... -3 градуса, но днем потеплеет до +8. Местами небольшой дождь. Также ожидается сильный ветер.

Смотрите ниже на карте погоды от Украинского гидрометцентра, какая будет температура и где 5 апреля ожидаются осадки.

Скриншот

Когда потеплеет

По прогнозу Диденко, уже в среду в Украине столбики термометров поднимутся до +12... +15 градусов, а на Благовещение, 7 апреля, до +14... +19 градусов.