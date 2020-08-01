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Украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди

Суббота 01 августа 2020 19:19
Украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди
Погода в Украине в августе (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Синоптик дала прогноз погоды на начало августа в Украине

Погода в Украине 2 августа будет относительно прохладная и еще пасмурная с осадками в некоторых областях, однако уже с начала следующей недели намечаются солнечные дни без дождей и повышение температуры воздуха.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook.

В воскресенье, в праздник Ильи, в Киеве прохладные дожди должны уже сойти на нет.

Также осадки 2 августа ожидаются в восточных регионах и на северо-востоке страны. В других областях будет сухо.

В столице термометры завтра покажут днем около +16... +20 градусов, а с понедельника начнется потепление.

Также ясная погода и тепло 3 и 4 августа намечается на всей территории Украины, и "температура воздуха... поскачет снова вверх".

"Кому грустно защипало в носу осенью, не поддавайтесь! Это Илья что-то немного забежал вперед с дождями", - пишет Диденко.

Украинцам рассказали, когда солнце и жара вытеснят холодные дожди

Карта погоды в Украине и в Киеве на 2 августа (Фото: facebook.com/tala.didenko)

Отметим, что подобный прогноз перед этим дали синоптики - по их словам, в ближайшие пять дней августа Украину зальет, а потом засушит.

Ранее мы писали о том, что синоптики рассказали украинцам о погоде на август, когда будут побиты температурные рекорды.

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Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
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