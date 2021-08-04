В Украину идут мощные грозовые ливни со шквалами: где разгуляется непогода

Метеорологи предупреждают, что грозовые ливни со шквалами накроют западные регионы.

Согласно предварительным прогнозам, циклон будет перемещаться вдоль западных границ Украины в течение 5-7 августа. Затем он будет смещаться, и зайдет на территорию страны в западные области.

"Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6-го августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа", - говорится в сообщении синоптиков.

Видео: в Украину идет циклон Henri

Температура воздуха 4 августа в западных и северных регионах ожидается около +23... +27 градусов, в центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут варьироваться в пределах +26... +30 градусов.

5 августа термометры покажут примерно те же отметки, только в южных и восточных областях будет еще теплее - до +33 градусов.

Карта погоды в Украине 4 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 5 август (фото: meteo.gov.ua)