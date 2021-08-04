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В Украину идут мощные грозовые ливни со шквалами: где разгуляется непогода

Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине и синоптическая ситуация в ближайшие дни будет обусловлена влиянием циклона Henri, что сулит обильные осадки с мощными порывами ветра в некоторых областях. Непогода, как ожидается, сильнее всего разгуляется в ночь с 5 на 6 августа.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков Укргидрометцентра.

Метеорологи предупреждают, что грозовые ливни со шквалами накроют западные регионы.

Согласно предварительным прогнозам, циклон будет перемещаться вдоль западных границ Украины в течение 5-7 августа. Затем он будет смещаться, и зайдет на территорию страны в западные области.

"Его фронтальные системы принесут в указанный регион 6-го августа значительные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Наиболее интенсивные осадки ожидаем именно в ночь с 5 и 6 августа", - говорится в сообщении синоптиков.

Видео: в Украину идет циклон Henri

Температура воздуха 4 августа в западных и северных регионах ожидается около +23... +27 градусов, в центральных, южных и восточных областях столбики термометров будут варьироваться в пределах +26... +30 градусов.

5 августа термометры покажут примерно те же отметки, только в южных и восточных областях будет еще теплее - до +33 градусов.

Карта погоды в Украине 4 августа (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоды в Украине 5 август (фото: meteo.gov.ua)

Как сообщалось, перед этим синоптики предупредили, что в Украине может похолодать до +15 градусов уже на следующей неделе.

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра дали прогноз погоды на август.

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