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В Україну йдуть потужні грозові зливи зі шквалами: де розгуляється негода

Автор: Володимир Костирін

Погода в Україні та синоптична ситуація найближчими днями буде обумовлена впливом циклону Henri, що обіцяє рясні опади з потужними поривами вітру в деяких областях. Негода, як очікується, найсильніше розгуляється в ніч з 5 на 6 серпня.

Про це йдеться в прогнозі синоптиків Укргідрометцентру.

Метеорологи попереджають, що грозові зливи зі шквалами накриють західні регіони.

Згідно з попередніми прогнозами, циклон переміщатиметься вздовж західних кордонів України протягом 5-7 серпня. Потім він буде зміщуватися, і зайде на територію країни в західні області.

"Його фронтальні системи принесуть в зазначений регіон 6-го серпня значні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Найбільш інтенсивні опади очікуємо саме в ніч з 5 та 6 серпня", - йдеться в повідомленні синоптиків.

Відео: в Україну йде циклон Henri

Температура повітря 4 серпня в західних і північних регіонах очікується близько +23... +27 градусів, в центральних, південних і східних областях стовпчики термометрів будуть варіюватися в межах +26... +30 градусів.

5 серпня термометри показуватимуть приблизно ті самі позначки, лише у південних та східних областях буде ще тепліше - до +33 градусів.

Карта погоди в Україні 4 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Карта погоди в Україні 5 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Як повідомлялося, перед цим синоптики попередили, що в Україні може похолодати до +15 градусів вже наступного тижня.

Нагадаємо, раніше синоптики Укргідрометцентру дали прогноз погоди на серпень.

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