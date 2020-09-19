В Украину идут морозы и сильный ветер: синоптики обновили прогноз

Погода в Украине 19 сентября, в субботу, будет холодной и ветреной. По обновленным данным, температура в ночное время будет достигать местами +3 градусов тепла. Днем в среднем от +16 до +20 градусов. Об этом синоптики Укргидрометцентра рассказали в новом прогнозе.

В течение дня в субботу термометры поднимутся в среднем до +16… +20 градусов. В центральных, южных и Закарпатской областях ожидается +18… +21 градус. При этом в ночное время градусники удивят украинцев по-настоящему осенней погодой. Синоптики предупреждают о похолодании до +3… +7 градусов тепла. В южных регионах будет теплее - +8… +10 градусов.

В Киеве 19 сентября ожидается +18… +20 градусов. В ночное время градусники покажут +6… +8 градусов.

Также метеорологи предупредили о сильных порывах ветра на востоке и северо-востоке страны до 7-12 м/с.

Погода в Украине 19 сентября (фото: meteo.gov.ua)

Также синоптики предупредили о заморозках в ночное время.

"Ночью 19 сентября во большинстве западных, северных, центральных областей на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3°; ночью 20-21 сентября в восточных и северо-восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3° (І уровень опасности, желтый). 18-21 сентября в Украине, кроме Волынской, большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - написали в предупреждении метеорологи.

Напомним, что ранее мы рассказывали, когда ждать возвращения бабьего лета в Украине.

Также мы писали, что синоптики рассказали, когда в Украине ждать первые заморозки и снег.