В Україну йдуть морози і сильний вітер: синоптики оновили прогноз

Погода в Україні 19 вересня, в суботу, буде холодною і вітряною. За оновленими даними, температура вночі сягатиме місцями +3 градусів тепла. Вдень в середньому від +16 до +20 градусів. Про це синоптики Укргідрометцентру розповіли в новому прогнозі.

Протягом дня у суботу термометрів піднімуться в середньому до +16... +20 градусів. У центральних, південних та Закарпатській областях очікується +18... +21 градус. При цьому в нічний час градусники здивують українців по-справжньому осінньою погодою. Синоптики попереджають про похолодання до +3... +7 градусів тепла. У південних регіонах буде тепліше - +8... +10 градусів.

У Києві 19 вересня очікується +18... +20 градусів. Вночі градусники покажуть +6... +8 градусів.

Також метеорологи попередили про сильні пориви вітру на сході та північному сході країни до 7-12 м/с.

Погода в Україні 19 вересня (фото: meteo.gov.ua)

Також синоптики попередили про заморозки в нічний час.

"Вночі 19 вересня у більшості західних, північних, центральних областей на поверхні ґрунту, в Карпатах подекуди і в повітрі заморозки 0-3°; вночі 20-21 вересня у східних та північно-східних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпечності, жовтий). 18-21 вересня в Україні, крім Волинської, більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - написали у попередженні метеорологи.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли чекати повернення бабиного літа в Україні.

Також ми писали, що синоптики розповіли, коли в Україні чекати перші заморозки і сніг.