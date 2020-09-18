Бабье лето вернется в Украину еще дважды: когда ждать тепла

Бабье лето в Украине (Фото: freepik.com)

Бабье лето в Украине наступит уже совсем скоро и тепло продержится долго

Погода в Украине готовит сюрпризы и синоптики обещают еще две волны бабьего лета. Регионы Украины все еще находятся в состоянии метеорологического лета, а это значит, что тепло еще вернется и порадует жителей страны хорошей погодой.

Как рассказала синоптик Татьяна Адаменко в комментарии для OBOZREVATEL, заморозки в Украине были связаны с перемещением атмосферного фронта из Арктики. 18 сентября станет самым холодным днем, а после – температура снова пойдет вверх.

"Днем по всей территории Украины температура воздуха составит всего 12-15 градусов выше нуля. На северо-западе, возможно, всего 10 градусов. Дальше мы будем пребывать в периоде прохладной погоды до 22 сентября, а затем начнется постепенное повышение температуры до 20-25 градусов, на юге – до 27 градусов выше нуля к 27 сентября", - сообщила синоптик.

Похожий прогноз для Украины дал и другой синоптик – Роман Мурмыло. Он отметил, что похолодание будет недолгим и в Украину вернется теплая погода.

"В ближайшие несколько дней, в выходные, в начале следующий недели будет от 15 до 17 градусов тепла, холодные ночи – 7-8 градусов. На западе страны не исключены заморозки на почве. Слава богу, не в воздухе", - рассказал синоптик.

Он добавил, что уже с 23 сентября начнется потепление и дневная температура воздуха достигнет 25 градусов, ночи также станут теплее, до 8-12 градусов. Мурмыло рассказал, что период с 23 сентября можно будет считать настоящим бабьим летом.

"После резкого понижения температуры будет повышение, наступит устойчивый период без дождей с достаточно комфортной погодой", - сказал синоптик и добавил, что начало октября будет таким же, как и конец сентября – теплым и без осадков.

А вот народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал в Украине целых три бабьих лета. Первое наступит в последней декаде сентября. Второе начнется в начале октября и будет длиться неделю. А третье будет коротким и начнется 5-6 ноября.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине ожидать заморозки и первый снег.

А также рассказывали о том, что в Украине кардинально поменяется климат и о суровых зимах можно будет забыть.