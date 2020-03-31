В Украину идут морозы до -12 градусов: синоптики назвали дату

Погода в Украине сильно испортится уже в первый день апреля. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Наталки Диденко.

По словам Наталки Диденко, уже в ночь на 1 апреля морозы охватят всю страну. Ожидается от -2 до -6 градусов, а в Карпатах похолодает аж от -6 до -12. Тем не менее, благодаря антициклону днем воздух прогреется до +4+9 градусов.

Несмотря на морозный прогноз, завтра будет солнечно и сухо. Ветер будет мягким, западным.

Киев среду, 1 апреля, встретит ночным морозом от -3 до -5 градусов, днем воздух прогреется до +7, будет солнечно.

"В Дальнейшем потепление будет усиливаться, ближе к Благовещению в Украине ожидается +13+19 градусов", - пишет Диденко.

Погода в Украине (скрин: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Украинского гидрометцентра также обновили погодные карты. Судя по ним, завтра нас ждет умеренное тепло и довольно солнечный день. Но ближайшей ночью придется померзнуть. Минусы ожидаются даже в южных областях.

Погода в Украине 1 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что Киев в последний день марта замело снегом. В сеть попали яркие фото и видео.

Кроме того, стало известно, когда в Киеве отключат отопление. Виталий Кличко заявил, что это может произойти уже на текущей неделе.