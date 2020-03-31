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Киев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видео

STYLERЖизнь    31.03.2020 - 09:24
Киев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видео
В Киеве выпал снег (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве в средине весны пошел сильный снег

В Киеве пошел снег в последний день марта. Утро карантинной столицы многие жители встретили, наблюдая за погодной аномалией с балконов многоквартирных домов. Фото и видео снегопада в эпицентре весны - в материале Styler.

Отметим, что заснежило столицу около 8-9 утра. Если в районе ВДНГ белое чудо появилось в 8:00, то Лесной массив стало засыпать чуть позже.

Явление длилось недолго, около получаса, и вскоре из-за туч снова выглянуло солнце, намекая, что на календаре все же весна.

Киев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видеоКиев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видеоКиев замело снегом в последний день марта: яркие фото и видео

В Киеве пошел снег (фото: facebook.com/Светлана Мащенко)

Остается лишь надеяться, что абрикосы в этом году, что цветут вовсю, все же будут. Хотя, по самым пессимистическим прогнозам, увидеть мы их сможем только с балконов.

"31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали", - подписала видео снега в Киеве пользователь Facebook.

31 марта как бы. Лесной массив. Сидим на изоляции, снежколепки уже попрятали, точней не доставали

Опубліковано Світланою Мащенко Понеділок, 30 березня 2020 р.

В Киеве пошел снег (видео: facebook.com/Светлана Мащенко)

Тем временем, эксперты говорят, что коронавирусом переболеет около 99% украинцев, и избежать COVID-19 вряд ли кому-либо удастся. Главной задачей, по мнению авторитетного врача-эпидемиолога, является оттянуть эту встречу во времени. Во-первых, больницы выдержат, во-вторых, вирус со временем ослабевает.

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