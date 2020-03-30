В Украину идет существенное похолодание: прогноз погоды на завтра

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31 марта будет преимущественно сухо, небольшой снег ожидается на Севере, в Карпатах и в Киевской области

Погода в Украине 31 марта почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

На завтра синоптики прогнозируют сухую и умеренно холодную погоду в большинстве областей. Исключением станут Киевская область, северные регионы страны и Карпаты: ночью и утром там ожидается небольшой снег.

В целом, температура воздуха в Украине 31 марта, по сравнению с прошлыми выходными, существенно снизится.

Так, на Западе днем ожидается до +6 тепла, ночью до -5 мороза. В центральных областях и на Севере температура воздуха днем поднимется до +5, ночью ожидается до -3 мороза. В Карпатах в течение суток прогнозируют -7 -12 мороза.

В юго-восточных регионах будет теплее. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях воздух прогреется до +10 +11 тепла днем и до +4 ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

В Киеве 31 марта прогнозируют до +5 тепла днем и до -3 мороза ночью.

Напомним, в Киеве на этих выходных было установлено два температурных рекорда. Всего в марте было установлено уже 12 таких рекордов в столице.

Также РБК-Украина сообщало, что отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели.