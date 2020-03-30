ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украину идет существенное похолодание: прогноз погоды на завтра

Новости » Происшествия     30.03.2020 - 20:18
В Украину идет существенное похолодание: прогноз погоды на завтра
Иллюстративное фото (flickr)

31 марта будет преимущественно сухо, небольшой снег ожидается на Севере, в Карпатах и в Киевской области

Погода в Украине 31 марта почти на всей территории ожидается без осадков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

На завтра синоптики прогнозируют сухую и умеренно холодную погоду в большинстве областей. Исключением станут Киевская область, северные регионы страны и Карпаты: ночью и утром там ожидается небольшой снег.

В целом, температура воздуха в Украине 31 марта, по сравнению с прошлыми выходными, существенно снизится.В Украину идет существенное похолодание: прогноз погоды на завтра

Так, на Западе днем ожидается до +6 тепла, ночью до -5 мороза. В центральных областях и на Севере температура воздуха днем поднимется до +5, ночью ожидается до -3 мороза. В Карпатах в течение суток прогнозируют -7 -12 мороза.

В юго-восточных регионах будет теплее. В Херсонской, Запорожской и Донецкой областях воздух прогреется до +10 +11 тепла днем и до +4 ночью. Ветер северо-западный, 5-10 м/сек.

В Киеве 31 марта прогнозируют до +5 тепла днем и до -3 мороза ночью.

Напомним, в Киеве на этих выходных было установлено два температурных рекорда. Всего в марте было установлено уже 12 таких рекордов в столице.

Также РБК-Украина сообщало, что отопительный сезон в Киеве может завершиться в конце этой недели.

Дожди и мокрый снег на западе и тепло в остальных регионах: погода в Украине на сегодня Придет резкое похолодание: прогноз на следующую неделю
Новости Украины ГидрометцентрПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь