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В Украину идут грозы, шквалы и заморозки: синоптики объявили опасность I уровня

Фото: Погода в Украине принесет грозы и заморозки (фото pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине в ближайшие дни будет контрастной - в некоторых областях ожидаются грозы, шквалы, местами ночные заморозки. Зато в других областях - сухая и солнечная погода, и высокий уровень пожарной опасности.

Что будет с погодой дальше-читайте ниже в материале Styler.

"Днем 7 мая в западных и Житомирской областях грозы, местами шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

7 мая ночью в восточных, большинстве центральных, южных, Сумской и Черниговской областях на поверхности почвы заморозки 0-3 градусов (І уровень опасности, желтый).

6 мая в большинстве западных, Житомирской, Киевской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской областях, 7-8 мая в северных, центральных, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой, Черновицкой, Харьковской, Одесской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - предупредили в Укргидрометцентре.

Синоптики прогнозируют, что 7 мая много дождей будет на западе и в Житомирской области, в других областях очень солнечно и безоблачно. Температура днем +18+21, на востоке и в Крыму ниже +14+19.

В воскресенье 8 мая грозы и дожди на западе и севере, температура +19+23, в Крыму +16+18 градусов.

9 мая несколько похолодает, +14+17, на востоке, юге и Закарпатье +19+23 градуса. Грозы и дожди в центре, на востоке и юге, на остальных территориях - без осадков.

Смотрите ниже карты гидрометцентра на ближайшие три дня - 7, 8, 9 мая:

Раньше в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на последний месяц весны.

Также мы писали про магнитные бури в мае 2022.

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Погода в Украине