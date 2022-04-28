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В Украину идут дожди и заморозки: синоптик назвала регионы

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Четверг 28 апреля 2022 19:30
В Украину идут дожди и заморозки: синоптик назвала регионы Погода в Украине изменится (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 29 апреля существенно изменится. В некоторых регионах возможны заморозки и дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

Где будут заморозки

В ночь на пятницу, в западных и северных областях Украины вероятны заморозки.

"Ночью температура воздуха ожидается на Западе и Севере от 0 до 4 градуса тепла (плюс заморозки), на остальной территории +4+9 градусов, в южной части от +7 до +12 градусов", - предупредила эксперт.

Днем температура воздуха будет составлять в большинстве областей от +12 до +18 градусов, на юго-востоке и в Крыму +15+21 градус.

Где пройдут дожди

Дожди, периодические, пройдут 29 апреля в западных, северных областях Украины.

Во второй половине дня пятницы – еще в центральных областях и в южной части.
Дожди без затяжного характера (разве в западной части) - будут чередоваться с прояснениями.

Погода в Киеве

"В Киеве 29 апреля температурный фон существенно не будет меняться, в течение дня ожидается +13+15 градусов", - сообщила синоптик.

Однако в ближайшую ночь будет холодно, от +2 до +5 градусов, в окрестностях даже заморозки 0-3 градуса.

Небольшой дождь в столице 29 апреля вероятен к вечеру.

Как мы ранее писали, синоптики порадовали свежим прогнозом погоды на май.

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