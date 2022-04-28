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В Україну йдуть дощі і заморозки: синоптик назвала регіони

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Четвер 28 квітня 2022 19:30
В Україну йдуть дощі і заморозки: синоптик назвала регіони Погода в Україні зміниться (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 29 квітня істотно зміниться. У деяких регіонах можливі заморозки і дощі.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Де будуть заморозки

У ніч на п'ятницю, в західних і північних областях України ймовірні заморозки.

"Вночі температура повітря очікується на Заході та півночі від 0 до 4 градуси тепла (плюс заморозки), на решті території +4+9 градусів, в південній частині від+7 до +12 градусів", - попередила експерт.

Вдень температура повітря становитиме в більшості областей від +12 до +18 градусів, на південному сході й в Криму+15 + 21 градус.

Де пройдуть дощі

Дощі, періодичні, пройдуть 29 квітня в західних, північних областях України.

У другій половині дня п'ятниці - ще в центральних областях і в південній частині.
Дощі без затяжного характеру (хіба в західній частині) - чергуватимуться з проясненнями.

Погода в Києві

"У Києві 29 квітня температурний фон істотно не буде змінюватися, протягом дня очікується +13+15 градусів", - повідомила синоптик.

Однак в найближчу ніч буде холодно, від +2 до +5 градусів, в околицях навіть заморозки 0-3 градуси.

Невеликий дощ у столиці 29 квітня вірогідний до вечора.

Як ми раніше писали, синоптики порадували свіжим прогнозом погоди на травень.

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