В Украину идут дожди и сильный ветер: где разгуляется непогода

Погода в Украине 15 мая принесет с собой осадки и ветер в некоторые регионы. Максимальная температура воздуха достигнет +25 градусов тепла.
Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Дожди завтра предполагаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой областях, местами Киевской, Черниговской, Черкасской. Также в єтих регионах возможны грозы. На остальной территории Украины будет сухо.
Также синоптик прогнозирует сильные порывы ветра, северного-западного направления.
Ночи в Украине остаются еще прохладными, ожидается +7+11 градусов, днем воздух прогреется от +18 до +22 градусов. В южной части и на юго-западе ночью от +9 до +14, днем от +20 до +25 градусов.
В Киеве 15 мая серьезных осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западный, порывистый.
Температура воздуха в течение воскресенья будет колебаться в пределах +18+20 градусов.
Также синоптик предупредила, что сильный ветер снижает температуру воздуха на несколько градусов, поэтому нужно одеваться по погоде, чтобы не заболеть.
Ранее мы писали, когда в Украине будут праздновать Троицу, и будут ли дополнительные выходные.
Также сообщалось, какой будет погода в Киеве этим летом.