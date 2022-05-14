В Україну йдуть дощі і сильний вітер: де розгуляється негода

Де пройдуть дощі 15 травня

Дощі завтра передбачаються в Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій областях, місцями Київській, Чернігівській, Черкаській. Також в цих регіонах можливі грози. На решті території України буде сухо.

Також синоптик прогнозує сильні пориви вітру, північного-західного напрямку.

Температура повітря 15 травня

Ночі в Україні залишаються ще прохолодними, очікується +7 +11 градусів, вдень повітря прогріється від +18 до +22 градусів. У південній частині та на південному заході вночі від +9 до +14, вдень від +20 до +25 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15 травня серйозних опадів не прогнозується. Вітер буде північно-західний, поривчастий.

Температура повітря протягом неділі коливатиметься в межах +18 +20 градусів.

Також синоптик попередила, що сильний вітер знижує температуру повітря на кілька градусів, тому потрібно одягатися по погоді, щоб не захворіти.