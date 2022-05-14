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В Украину идут дожди и сильный ветер: где разгуляется непогода

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Суббота 14 мая 2022 19:06
В Украину идут дожди и сильный ветер: где разгуляется непогода Погода в Украине на 15 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Украине 15 мая принесет с собой осадки и ветер в некоторые регионы. Максимальная температура воздуха достигнет +25 градусов тепла.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Facebook.

Где пройдут дожди 15 мая

Дожди завтра предполагаются в Сумской, Харьковской, Луганской, Полтавской, Донецкой областях, местами Киевской, Черниговской, Черкасской. Также в єтих регионах возможны грозы. На остальной территории Украины будет сухо.

Также синоптик прогнозирует сильные порывы ветра, северного-западного направления.

Температура воздуха 15 мая

Ночи в Украине остаются еще прохладными, ожидается +7+11 градусов, днем ​​воздух прогреется от +18 до +22 градусов. В южной части и на юго-западе ночью от +9 до +14, днем ​​от +20 до +25 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 15 мая серьезных осадков не прогнозируется. Ветер будет северо-западный, порывистый.

Температура воздуха в течение воскресенья будет колебаться в пределах +18+20 градусов.

Также синоптик предупредила, что сильный ветер снижает температуру воздуха на несколько градусов, поэтому нужно одеваться по погоде, чтобы не заболеть.

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