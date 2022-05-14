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В Україну йдуть дощі і сильний вітер: де розгуляється негода

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Субота 14 травня 2022 19:06
В Україну йдуть дощі і сильний вітер: де розгуляється негода Погода в Україні на 15 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Погода в Україні 15 травня принесе з собою опади і вітер в деякі регіони. Максимальна температура повітря досягне + 25 градусів тепла.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Де пройдуть дощі 15 травня

Дощі завтра передбачаються в Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій областях, місцями Київській, Чернігівській, Черкаській. Також в цих регіонах можливі грози. На решті території України буде сухо.

Також синоптик прогнозує сильні пориви вітру, північного-західного напрямку.

Температура повітря 15 травня

Ночі в Україні залишаються ще прохолодними, очікується +7 +11 градусів, вдень повітря прогріється від +18 до +22 градусів. У південній частині та на південному заході вночі від +9 до +14, вдень від +20 до +25 градусів.

Погода в Києві

У Києві 15 травня серйозних опадів не прогнозується. Вітер буде північно-західний, поривчастий.

Температура повітря протягом неділі коливатиметься в межах +18 +20 градусів.

Також синоптик попередила, що сильний вітер знижує температуру повітря на кілька градусів, тому потрібно одягатися по погоді, щоб не захворіти.

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Також повідомлялося, якою буде погода в Києві цього літа.

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