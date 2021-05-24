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В Украину движется серьезное похолодание: названа дата

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Понедельник 24 мая 2021 20:35
В Украину движется серьезное похолодание: названа дата Фото: Погода в Украине принесет сильное похолодание (УНИАН)
Автор: Светлана Мащенко

Погода в Украине принесет серьезное похолодание, а также много осадков. Синоптики прогнозируют, что конец мая - начало июня будет с температурой +12+14 градусов. Что будет с погодой в стране в ближайшие десять дней - читайте ниже в нашем материале.

Об этом сообщили синоптики ресурса Gismeteo и Метеопрог.

Согласно данным Gismeteo, остаток мая будет с дождями, местами - грозами. Больше всего осадков - на западе и севере страны.

После повышения температуры со вторника до +18+25 градусов, нас ждет спад в четверг - пятницу 27-28 числа. Уже 30 мая - 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет от +12+13 на севере и западе, а также до +17 на востоке и юге.

Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы на десять дней.

В Украину движется серьезное похолодание: названа датаВ Украину движется серьезное похолодание: названа датаВ Украину движется серьезное похолодание: названа датаВ Украину движется серьезное похолодание: названа дата

Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)

Ресурс Meteoprog опубликовал прогноз погоды для Киева на две недели, в котором говорится, что температура в столице будет держаться на значениях +18+25 почти до конца мая, а в последний день весны нас ждет резкое понижение до +13 градусов.

В Украину движется серьезное похолодание: названа дата

Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (meteoprog.ua)

Отметим, что синоптик Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр сообщили, что в стране погода изменится уже во вторник, 25 мая. Количество дождей уменьшится, а температура повысится.

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