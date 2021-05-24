В Украину движется серьезное похолодание: названа дата
Погода в Украине принесет серьезное похолодание, а также много осадков. Синоптики прогнозируют, что конец мая - начало июня будет с температурой +12+14 градусов. Что будет с погодой в стране в ближайшие десять дней - читайте ниже в нашем материале.
Согласно данным Gismeteo, остаток мая будет с дождями, местами - грозами. Больше всего осадков - на западе и севере страны.
После повышения температуры со вторника до +18+25 градусов, нас ждет спад в четверг - пятницу 27-28 числа. Уже 30 мая - 2 июня синоптики прогнозируют, что на градусниках будет от +12+13 на севере и западе, а также до +17 на востоке и юге.
Смотрите ниже прогноз погоды для Киева, Львова, Харькова и Одессы на десять дней.
Скрин: Погода в Украине, прогноз на 10 дней (gismeteo.ua)
Ресурс Meteoprog опубликовал прогноз погоды для Киева на две недели, в котором говорится, что температура в столице будет держаться на значениях +18+25 почти до конца мая, а в последний день весны нас ждет резкое понижение до +13 градусов.
Скрин: Погода в Киеве, прогноз на две недели (meteoprog.ua)
Отметим, что синоптик Наталка Диденко и Украинский гидрометцентр сообщили, что в стране погода изменится уже во вторник, 25 мая. Количество дождей уменьшится, а температура повысится.