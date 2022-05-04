В Украину снова идут дожди и похолодание: где погода совсем испортится

Погода в Украине 4 мая

В среду, 4 мая, дожди охватят западные области, центр страны, юг и частично – восток Украины. Температура воздуха ночью ожидается от +6 до +8 градусов, на востоке от +4 до +6 градусов. Днем в большинстве областей от +16 до +18 градусов, на юге и востоке прогреется до +18 +20 градусов.

В Киеве 4 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на среду, 4 мая

Погода в Украине на ближайшие 10 дней

По данным портала Sinoptik, на востоке 4 мая пройдут дожди. В четверг и пятницу ожидается снижение температуры на несколько градусов. Ближе к выходным будет пасмурно, но сухо. А с 11 мая снова вернутся дожди.

Южные области Украины будет заливать дождями 4 мая, а потом будет сухо и солнечно. Ожидается понижение температуры днем до +16 градусов, но после 8 мая снова потеплеет до +19 +21 градуса.

На севере страны похолодает с 4 мая, днем синоптики прогнозируют не более +13 +15 градусов, ночью +2 +4 градуса. С 8 мая в регионе снова зарядят дожди, и температура упадет. Ночью до +5 градусов, днем до +14 +15 градусов.

В западных областях ближайшие два дня будут с хорошей погодой, а потом ожидаются сильные дожди и грозы. Температура воздуха будет высокой, ночью до +9 градусов, днем +17 +18 градусов. Небольшое похолодание ожидается после 11 мая – температура упадет до +3 градусов ночью и до +13 градусов днем.

Погода в Киеве

4 мая в столице будет небольшая облачность, без осадков и до +15 градусов. На выходных температура воздуха поднимется до +19 градусов. Но уже в следующий понедельник в столицу придут сильные дожди, а с 11 мая ожидается небольшое похолодание.