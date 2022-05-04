В Украину снова идут дожди и похолодание: где погода совсем испортится

Погода в Украине в ближайшие дни ожидается пасмурная, часть областей накроет дождями. Местами возможно снижение температуры воздуха в ночное время.
Какая погода ждет украинцев в ближайшее время – читайте в Styler ниже.
В среду, 4 мая, дожди охватят западные области, центр страны, юг и частично – восток Украины. Температура воздуха ночью ожидается от +6 до +8 градусов, на востоке от +4 до +6 градусов. Днем в большинстве областей от +16 до +18 градусов, на юге и востоке прогреется до +18 +20 градусов.
В Киеве 4 мая небольшая облачность, без осадков. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем прогреется до +14 +16 градусов.
Карта погоды в Украине на среду, 4 мая
По данным портала Sinoptik, на востоке 4 мая пройдут дожди. В четверг и пятницу ожидается снижение температуры на несколько градусов. Ближе к выходным будет пасмурно, но сухо. А с 11 мая снова вернутся дожди.
4 мая в столице будет небольшая облачность, без осадков и до +15 градусов. На выходных температура воздуха поднимется до +19 градусов. Но уже в следующий понедельник в столицу придут сильные дожди, а с 11 мая ожидается небольшое похолодание.
Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали дни магнитных бурь в мае.
А также мы рассказывали о том, что синоптики предупредили о резком ухудшении погоды.