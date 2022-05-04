В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується

Погода в Україні 4 травня

У середу, 4 травня, дощі охоплять західні області, центр країни, південь і частково – схід України. Температура повітря вночі очікується від + 6 до +8 градусів, на сході від +4 до + 6 градусів. Вдень у більшості областей від +16 до +18 градусів, на півдні та сході прогріється до +18 + 20 градусів.

У Києві 4 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +14 + 16 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 4 травня

Погода в Україні на найближчі 10 днів

За даними порталу Sinoptik, на сході 4 травня пройдуть дощі. У четвер і п'ятницю очікується зниження температури на кілька градусів. Ближче до вихідних буде похмуро, але сухо. А з 11 травня знову повернуться дощі.

Південні області України заливатиме дощами 4 травня, а потім буде сухо і сонячно. Очікується зниження температури вдень до + 16 градусів, але після 8 травня знову потеплішає до +19 +21 градуса.

На півночі країни похолодає з 4 травня, вдень синоптики прогнозують не більше +13 +15 градусів, вночі +2 +4 градуси. З 8 травня в регіоні знову зарядять дощі, і температура впаде. Вночі до + 5 градусів, вдень до +14 +15 градусів.

У західних областях найближчі два дні будуть з хорошою погодою, а потім очікуються сильні дощі та грози. Температура повітря буде високою, вночі до + 9 градусів, вдень + 17 + 18 градусів. Невелике похолодання очікується після 11 травня – температура впаде до +3 градусів вночі та до +13 градусів вдень.

Погода в Києві

4 травня в столиці буде невелика хмарність, без опадів і до + 15 градусів. На вихідних температура повітря підніметься до + 19 градусів. Але вже наступного понеділка до столиці прийдуть сильні дощі, а з 11 травня очікується невелике похолодання.