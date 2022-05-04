В Україну знову йдуть дощі і похолодання: де погода зовсім зіпсується

Погода в Україні найближчими днями очікується похмура, частина областей накриє дощами. Місцями можливе зниження температури повітря в нічний час.
Яка погода чекає українців найближчим часом – читайте в Styler нижчий.
У середу, 4 травня, дощі охоплять західні області, центр країни, південь і частково – схід України. Температура повітря вночі очікується від + 6 до +8 градусів, на сході від +4 до + 6 градусів. Вдень у більшості областей від +16 до +18 градусів, на півдні та сході прогріється до +18 + 20 градусів.
У Києві 4 травня невелика хмарність, без опадів. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень прогріється до +14 + 16 градусів.
Карта погоди в Україні на середу, 4 травня
За даними порталу Sinoptik, на сході 4 травня пройдуть дощі. У четвер і п'ятницю очікується зниження температури на кілька градусів. Ближче до вихідних буде похмуро, але сухо. А з 11 травня знову повернуться дощі.
4 травня в столиці буде невелика хмарність, без опадів і до + 15 градусів. На вихідних температура повітря підніметься до + 19 градусів. Але вже наступного понеділка до столиці прийдуть сильні дощі, а з 11 травня очікується невелике похолодання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали дні магнітних бур у травні.
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