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В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой

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Суббота 06 ноября 2021 06:27
В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Погода в Украине в ближайшие сутки будет в большинстве регионов солнечная. Часть областей накроет кратковременными дождями, сильным ветром, а также синоптики прогнозируют резкое снижение температуры в нескольких областях.

Какая погода ждет украинцев в субботу, 6 ноября, рассказали в Украинском гидрометцентре.

Часть восточных и северо-восточных областей в субботу окажутся в зоне дождей. Сухо будет только в Донецкой и Луганской областях.

Ночью на востоке ожидается от +5 до +8 градусов, днем воздух прогреется до +12 +15 градусов, в Полтаве +10 +12 градусов. Возможен сильный ветер с порывами.

На юге будет сухо и солнечно, без осадков. Синоптики предупреждают о сильном ветре. Ночью в регионе от +9 до +11 градусов, днем прогреется до +14 +17 градусов.

В Крыму солнечно и сухо, ожидается ветер. Ночью +9 +11 градусов, днем +17 +19 градусов.

Север страны охватят дожди и сильный штормовой ветер, а температура воздуха начет снижаться. Ночью ожидается от +7 до +9 градусов, днем +10 +12 градусов.

В западных областях небольшой дождь пройдет только ночью, а днем ожидается ясная и сухая погода. Возможно усиление ветра до штормовых значений.

Температура воздуха пойдет вниз, ночью от +3 до +5 градусов, днем столбики термометров покажут от +8 до +10 градусов.

В центральной части страны будут идти дожди, ожидается сильный ветер. Ночью +7 +10 градусов, днем от +10 до +13 градусов.

В Киеве 6 ноября дождь пройдет в ночные часы, днем будет пасмурно, но сухо. Ночью в столице +6 +8 градусов, днем +10 +12 градусов и сильный ветер с порывами.

В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой

Карта погоды в Украине на субботу, 6 ноября

По прогнозу Украинского гидрометцентра, уже с понедельника все области страны охватит дождями, а температура упадет.

В среду, 10 ноября, осадки отступят. Однако ночная температура воздуха опустится до -1 -4 градусов, а днем ожидается в пределах +4 +7 градусов.

В Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодойВ Украину идут дожди и похолодание: кому сегодня не повезет с погодой

Карты погоды в Украине на 9 и 10 ноября

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину идет серьезное похолодание.

А также рассказывали о том, что синоптики дали неутешительный прогноз погоды на ближайшие выходные.

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