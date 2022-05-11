В Украину идет жара до +29: где будет настоящее лето

В Украине 12 мая погода проведет репетицию лета, а значит будет очень жарко. Температура воздуха в некоторых регионах достигнет +29 градусов.

Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко.

Какая будет погода 12 мая

Температура воздуха в течение дня поднимется от +22 до +29 градусов.

В восточных областях и прибрежных районах будет на несколько градусов ниже, но также тепло, +18+22 градуса.

"Весна будет сопротивляться и будет отстаивать свое право на календарь сильным ветром - завтра порывы юго-западного ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду в большинстве областей Украины", - сообщила синоптик.

Где пройдут дожди

Ночью и утром в Украине 12 мая будет преобладать сухая погода, однако днем ​​появятся грозовые дожди в западных областях и к вечеру четверга осадки распространятся на весь Запад и Север.

В зоне атмосферного фронта, который принесет дожди, будут наблюдаться достаточно значительные температурные контрасты, поэтому вероятность гроз высока.

В восточных областях, центральных и южной части Украины завтра дожди маловероятны.

Погода в Киеве

В Киеве 12 мая ожидается ветреная жаркая погода. В течение дня температура воздуха поднимется от +26 до +28 градусов.

Юго-западный ветер может достигать сильнейших порывов.

Большую часть ближайших суток не будет, а уже в четверг вечером доберется в столицу атмосферный фронт и принесет кратковременные грозовые дожди.

"Такой высокий скачок в лето будет кратковременным и уже с пятницы температура воздуха начнет постепенно снижаться до умеренных значений", - резюмировала Диденко.